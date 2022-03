Las mujeres afganas que se niegan a ser silenciadas

Con una sonrisa, uno dio un paso hacia el muñeco de nieve . Tal vez pensó que no era islámico.

Yo acababa de regresar a Kabul después de 10 años fuera y un miembro de los talibanes ya me había dado una conferencia sobre mi falta de comprensión de la cultura afgana.

Fátima

Partera, 44

Después de casarse, no reanudó sus estudios hasta los 32 años.

Pero aun así no fue fácil, incluso bajo la nueva república democrática afgana.

"Los talibanes no pueden prohibirme trabajar en el hospital porque saben que mi trabajo es necesario", dice.

Pero no le han pagado en meses , y de eso culpa a las sanciones occidentales, no a los talibanes.

Pero no hay dinero para alimentar a los pacientes o al personal.

"Una niña muere de hambre y una madre vende a su hija por hambre o de la presión para casarla por la fuerza. El tema de su educación o alfabetización no tiene sentido cuando está muriendo de hambre", dice.

Ameena

Oficial de inteligencia, 29

"Pude asegurar la llegada de alrededor de 100 mujeres del personal de la DNS procedente de todo el país. Fue totalmente increíble para mí que Kabul cayera en manos de los talibanes ", me dijo mientras tomaba una taza de té verde.

Pero Ameena volvió a su escritorio bromeando diciendo que, debido al mal tráfico de Kabul, no creía que los talibanes pudieran llegar a la sede de la DNS hasta la mañana siguiente.

No volvería nunca a la sede de la DNS.

"Una persona que lidera las fuerzas de seguridad no debe huir y debe resistir hasta la última gota de su sangre, el momento final de su vida en el mundo".

"Sentí que su sacrificio y el sacrificio de mis colegas no había servido para nada".

La charla termina con una súplica final a EE.UU. y Reino Unido: "El mundo y la comunidad internacional nunca deben olvidar nuestro sacrificio, nuestros esfuerzos contra los terroristas talibanes . Y [no olviden] el hecho de que establecimos un gobierno en los últimos 20 años".

Zahra & Samira

Mujeres policía, 34 y 36 años respectivamente

Se ríen y bromean juntas y me dejan asistir a sus prácticas de tiro.

"No sabemos si vivimos en nuestro propio país o en otro lugar", dice ella.

"Es extremadamente duro ahora . Es como si no pudiera respirar. Mis hijos estaban asistiendo a escuelas, cursos y universidades, pero ya no".

Asintiendo con la cabeza junto a su amiga, Samira dice: "Solía resolver los mayores desafíos de mi vida, pero ahora no. Podía ir a la escuela de mi hija y caminar libremente en los bazares. Tenía dinero, podía comprar cosas, y podía presentarme a los demás con orgullo, pero hora no.

"He perdido mi sentido de identidad. Ya no me queda identidad", añade.