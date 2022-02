Rusia y Ucrania | "A las 5 nos despertaron con bombardeos. El pánico se siente en la ciudad": el testimonio de una mexicana en territorio ucraniano tras el ataque ruso

1 hora

"En la ciudad ya se siente el pánico"

Hoy me asomo por el balcón intentando ver de dónde vienen las detonaciones, buscando humo, pero lo que me llega realmente es el sonido.

Escalada del conflicto

La mexicana y su familia no tenían intenciones de abandonar el país. Hasta este jueves no lo consideraban necesario.

"Ya no hay zonas seguras en Ucrania. Esperamos salir del país"

Tengo conocidos latinoamericanos que ya se han desplazado. Pero ahora mismo viajar a estas zonas ya no implica paz . Ya no es seguro quedarse dentro de Ucrania porque hay ataques en todos lados.

Estar aquí ya no es seguro como tanto lo proclamé y defendí cuando me preguntaba mi familia.

Antes, mi familia en México se alarmaba y yo mantenía la tranquilidad. Realmente no estaba sucediendo nada. No había un ataque ni una movilización en ninguna otra parte que no fuera en la zona del Donbás que prácticamente fue tomada desde 2014.

Llegué a Járkov en el momento en que pasó lo de Crimea. Y entonces todo era muy diferente. Aquí no se veía absolutamente nada. No se sentía ninguna tensión.

"Si me tengo que ir de Ucrania..."

Después de conocer a mi esposo viajé a esta ciudad, lo primero que conocí de Ucrania. Me encantó. La ciudad me enamoró porque ha y mucha naturaleza y agua por todas partes. Es limpia y segura.

Me casé en México y decidimos hacer familia aquí porque me gustó mucho.

Aquí hice familia. Desde que llegué he estado trabajando en diferentes áreas, no solo en mi profesión. He dado clases de español, trabajado en venta, en diferentes empresas donde he hecho amistades verdaderas.