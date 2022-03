"Por qué usar hiyab no significa que las musulmanas estemos oprimidas"

Y aquellas que eligen no usarlo afirman que su cabello no es un barómetro de su fe.

"No estoy oprimida"

"Las jóvenes musulmanas están en las calles protestando por sus derechos. ¿Y aún así me dices que [estas] mujeres no pueden pensar por sí mismas?", cuestiona Naq, de 27 años, de la ciudad sureña de Bangalore, que solo usa su nombre de pila.

"La gente me preguntaba de forma despectiva: ' ¿ E stás oprimida? ¿ N o tienes calor? ¿ Q ué champú usas? ' Algunas personas me preguntaron si tenía cabello. Pensaron que tenía cáncer".

"La gente piensa que mi hiyab no hace juego con mi ropa y mi maquillaje. Pero no es así", afirma.

Otras mujeres musulmanas, como Wafa Khatheeja Rahman, abogada en la ciudad sureña de Mangalore, dicen que no usar el hiyab no las hace menos musulmanas.

"No lo uso porque no se alinea con lo que soy, y nadie puede decirme que lo use", señala. "Pero de igual forma, nadie puede decirme tampoco que no debo utilizarlo".