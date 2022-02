Rusia y Ucrania: qué pasó en Crimea en 2014 (y por qué importa ahora)

Una invasión "suave"

Hasta ese día, cuando un grupo de pistoleros prorrusos atacó una pequeña base del ejército ucraniano en Simferopol, matando a un oficial e hiriendo a otro, no hubo derramamiento de sangre.

"Traer a Crimea de vuelta"

Durante la invasión de Crimea, cientos de soldados fuertemente armados que no mostraban ninguna insignia que los identificara tomaron posiciones fuera de una base militar en la región.

El compromiso de Rusia de respetar las fronteras de Ucrania

En el Memorando de Budapest de 1994 , Rusia acordó con Reino Unido y EE.UU. respetar las fronteras de Ucrania y no amenazarlas con la fuerza, a cambio de que Kiev transfiera sus armas nucleares de la era soviética a Moscú.

¿Por qué Crimea importa ahora?

El 1 de febrero, Putin acusó a Occidente de ignorar las preocupaciones sobre la seguridad de Rusia, luego de que Estados Unidos se negara a garantizar que Ucrania no se uniría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El líder alegó que una posible adhesión de Ucrania a la alianza militar " socavaría la seguridad de Rusia " y que Estados Unidos estaba utilizando a Ucrania para "contener a Rusia". (La organización no tiene ni siquiera en agenda su aceptación y es solo una aspiración de Kiev)

"No se puede dejar que Putin se salga con la suya"

No obstante, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, ha dejado claro que no planea recuperar Crimea mediante una intervención militar.

"Tanto el Donbás como Crimea volverán a Ucrania, exclusivamente a través de la diplomacia. No usurparemos lo que no es nuestro, pero no renunciaremos a nuestra tierra", aseguró la semana pasada.