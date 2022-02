Rusia invade Ucrania: muestras de rechazo y apoyo de la población rusa a la ofensiva lanzada por Putin

49 minutos

Cuando dos jóvenes bien vestidos se detienen a charlar con la BBC, uno de ellos se muestra relajado al hablar sobre la invasión de Ucrania. "Sí, escuchamos algo, pero no hemos tenido la oportunidad de entender lo que está pasando", dice.

"No está claro qué debemos hacer y da mucho miedo", dice.

"Nunca voté por los que están ahora en el poder. Hice lo que pude, lo que una persona en Rusia puede hacer actualmente para influir en la vida política: fui a las protestas . Pero no creo que haya ninguna ahora. Todo el mundo está demasiado asustado", agrega.

Una mujer no está segura de cómo interpretar las noticias, aunque está en contra de la guerra. " Son los políticos tratando de arreglar las cosas entre ellos y la gente común que está sufriendo. Esto no le hará ningún bien a mi familia".

Un joven le dijo a la BBC: " He estado llorando todo el día . La gente en Ucrania está muriendo. Los niños están muriendo. Los hombres que luchan están muriendo. ¿Y luego qué? Nosotros, los jóvenes rusos de 19 o 20 años, seremos enviados a pelear también?".

Al preguntarle si él y sus amigos tenían miedo de manifestarse, respondió que no. "Esto no es aterrador. Lo que está sucediendo en Ucrania y sus fronteras sí lo es. Lo que tenemos aquí ahora no es nada".