Rusia y Ucrania | "Mi hijo pasó todo el día temblando de miedo": el recuento del escape de Kiev de Marta Shokalo, la editora del servicio ucraniano de la BBC

17 minutos

Desperté a las 03:00, revisé las noticias, y me di cuenta de que mi hijo y yo teníamos que irnos de Kiev.

Llamé a mi esposo, que actualmente no está en la casa, e hice planes conducir hacia el este, a la aldea de sus padres en lo profundo de la campiña ucraniana.

Empecé a empacar. ¿Cuánto debes llevar cuando no sabes cuándo vas a regresar? Empaqué trajes de baño, en caso de que todavía estemos en la campiña en el verano. Salimos a las 07:30, poco después de que se levantara el toque de queda y conduje hacia el este, atravesando Kiev hasta el otro lado.

No sabía si me encontraría con fuerzas rusas o me toparía con un bloqueo de carretera. Estaba realmente concentrada, pensando "tenemos que llegar allá. Tenemos que llegar allá".