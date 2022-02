Rusia y Ucrania: las razones de Estados Unidos y la OTAN para no enviar tropas a Kiev

26 febrero 2022, 01:55 GMT

Biden ha cuestionado duramente la invasión rusa, pero ha sido claro en que no enviará tropas de Estados Unidos a Ucrania.

Pero Biden también ha dejado en claro que los estadounidenses no están dispuestos a combatir, aunque los rusos claramente lo están.

No están en juego sus intereses de seguridad nacional

En primer lugar, hay que recordar que Ucrania no está en el vecindario de EE.UU. ni se encuentra en su frontera. Tampoco alberga una base militar estadounidense. No tiene reservas estratégicas de petróleo y no es un socio comercial importante.