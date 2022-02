Rusia invade Ucrania: filas de 15 kilómetros y niños que cruzan sin sus padres, así es la situación en la frontera de Ucrania

1 hora

Filas de 24 horas

No se permiten hombres

Cuando le pregunté cómo se sentía de estar aquí, Kateryna se llenó de emoción. "Todavía no lo sé, las lágrimas están saliendo", dijo. "No sentí nada, pero ahora estoy empezando a darme cuenta. Espero que sea solo un viaje corto y que volvamos pronto".

Dejar a los niños

"Honestamente, no tengo miedo. Solo me preocupo por mis hijas, eso es todo. Veo que las cosas no son buenas para Ucrania, pero no puedo dejar mi país. Tenemos que ser patriotas".