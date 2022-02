Rusia invade a Ucrania | "Este es el mayor desafío para Europa en su conjunto desde la Segunda Guerra Mundial": Timothy Snyder

58 minutos

Es un momento similar a 1938 o 1939. Es un momento de ser o no ser. ¿Tienes un sistema o no tienes un sistema? ¿Tienes reglas o no tienes reglas? ¿Es todo posible o no es todo posible?