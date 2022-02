Alexander Lukashenko, el controvertido líder de Bielorrusia y aliado estratégico de Putin en el conflicto con Ucrania

28 minutos

Orígenes y vida privada

En 2015, aseguró en una entrevista que no tenía intención de divorciarse de Galina, a pesar de que llevan décadas sin vivir juntos.

Consolidación política

Heridas de guerra

Lukashenko no rehuye de esas críticas.

Sin miedo a la covid-19

Lukashenko ha defendido varias veces el no haber impuesto cuarentenas en su país.

"Miren cómo está Occidente, con el desempleo fuera de control. Las personas organizan caceroladas porque quieren comer. Gracias a Dios no cerramos el país y evitamos esto", expresó.

Tensiones con Rusia

"Mejor ser dictador que homosexual"

Lukashenko no se esconde ante los que lo llaman dictador y autoritario.

"Mi posición y el Estado nunca me permitirán llegar a ser un dictador... pero gobernar con estilo autoritario es una característica mía y siempre lo he admitido", dijo.

El mandatario también ha dicho cosas polémicas como que los bielorrusos "no están listos para votar por una mujer" y que la "Constitución no está hecha para las mujeres".