Memorándum de Budapest: ¿por qué Ucrania renunció a su arsenal nuclear hace tres décadas? (el tercero más grande del mundo)

55 minutos

Durante la Guerra Fría, la tercera potencia nuclear del planeta -después de Estados Unidos y Rusia- no eran Reino Unido, Francia o China, sino Ucrania.

Acuerdo en Budapest

En el documento, firmado en 1994 en la capital húngara, Ucrania se comprometió a adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y devolver a Moscú las ojivas dejadas en su territorio.

"Sin armas y sin seguridad"

Pero no hubo tiempo para consultas.

"Las declaraciones de Putin son totalmente falsas. No hay ningún interés por parte de EE.UU. en armar o ver a Ucrania armada con armas nucleares", explica Alexander Lanoszka, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Waterloo (Canadá) y experto en seguridad nuclear.

"Ucrania recibió garantías de seguridad después de abandonar el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. Ya no tenemos estas armas, pero tampoco tenemos seguridad", dijo Zelensky en un discurso el pasado 19 de febrero.

Decisión "romántica y prematura"

"Hay un concepto defendido por algunos en el área de Relaciones Internacionales que se llama disuasión nuclear o paz nuclear . Según él, los países que tienen un arsenal nuclear tienen menos riesgo, no porque realmente puedan usar sus armas, sino porque las usan como garantía o amenaza ante cualquier intento de ataque", dice.

Costos políticos y financieros

Para Alexander Lanoszka, los argumentos esgrimidos por la élite ucraniana no tienen sentido porque Kiev nunca tuvo el control del armamento instalado en su territorio tras la Segunda Guerra Mundial.

"Ucrania solo tenía el control físico de estas armas, pero no el operativo. No tenían los códigos de acceso y los detalles críticos para operarlas", dice el investigador.

¿Existe el riesgo de una confrontación nuclear?

Sin embargo, cambiar al estado de alerta no significa que haya una intención real de usarlas.

Según expertos en política y seguridad nuclear, no hay razón para entrar en pánico en este momento.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que no tienen tropas en Ucrania y que no existen planes de enviarlas.

"Pero hay un interés común en todas las partes de restringir este conflicto a Ucrania. Por lo tanto, me sorprendería mucho si se usaran armas nucleares en este momento".

Según Ferraro Jr., incluso en caso de un ataque ruso contra otras ex repúblicas soviéticas que ahora forman parte de la OTAN, como Estonia, Letonia y Lituania, es posible que las dos partes prefieran minimizar los riesgos.

"No veo ninguna razón por la que Moscú usaría armas nucleares contra Ucrania. No solo porque cualquier material radiactivo tan cerca de su frontera podría ser peligroso, sino también porque probablemente no quieran destruir el país y la población ucraniana, ya que su plan parece ser incorporar el territorio a Rusia".