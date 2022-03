“El plan es llegar directamente al frente de batalla”: los civiles ucranianos que regresan a su país para defenderlo

Aún no saben si se integrarán al ejército para pelear o se sumarán a grupos civiles. Mark dice que sabe cómo usar armas porque en el pasado fue parte del ejército ucraniano.

Los ucranianos que viven en Reino Unido no son una excepción: un número cada vez mayor se está preparando para regresar y defender a su país.

Regreso

También hay paquetes médicos militares que incluyen torniquetes para detener el sangrado severo en lesiones por explosión y disparos. Hay un pila de hachas, para talar árboles, dice Viktor, no para usarlas como armas.

Riesgos

Pero Wozza tiene que tener cuidado al enviar equipo antiguo del ejército británico a una zona de guerra en la que Gran Bretaña no está participando. Ucrania no es miembro de la OTAN, y Reino Unido ha prometido que en esta guerra no habrá tropas sobre el terreno.