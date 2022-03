Rusia invade Ucrania: el error de cálculo de Putin que podría llevarlo a golpear más duro al país vecino

24 minutos

Ucrania ha resultado ser un hueso duro de roer y la reacción de los países occidentales, en particular de Alemania, ha sido mucho más feroz de lo que Moscú pensaba.

Errores de cálculo

La BBC no ha podido verificar esa afirmación de forma independiente.

Aunque Moscú asegura que no ataca civiles, muchos ucranianos han sufrido por la invasión rusa.

Una convención internacional las prohibió en 2008, pero Rusia no ha firmado ese acuerdo alegando que utiliza bombas de racimo de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

La gente de Járkiv puede no estar de acuerdo con eso.

Sin temor de usar el arsenal

El peligro para civiles completamente inocentes no parece haberle preocupado. Estos fueron planeados como asesinatos selectivos, no como el tipo de ataques generalizados que estamos comenzando a ver en Ucrania, pero el principio es el mismo: las vidas de civiles no importan si los grandes intereses de Rusia están en juego.