Rusia y Ucrania: quién es Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania que no quiere abandonar su país

30 minutos

"Hoy no tendré pánico ni lágrimas. Estaré tranquila y confiada. Mis hijos me están mirando. Estaré junto a ellos. Y al lado de mi marido. Y con ustedes", escribió la semana pasada.

Sorpresa

"¿Cómo no me lo dijiste?", lo increpó. "Me olvidé", fue su respuesta.

Detrás de escena

"No puedo decir que la publicidad o la comunicación con la prensa sea estresante para mí. Pero prefiero quedarme detrás de escena. Mi esposo siempre está al frente, mientras que yo me siento más cómoda en la sombra", dijo.

"No soy el alma de la fiesta, no me gusta contar chistes. No está en mi carácter. Pero encontré razones para mí a favor de la publicidad. Una de ellas es la oportunidad de atraer la atención de la gente hacia importantes temas sociales".