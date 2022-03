Rusia y Ucrania: cuán peligroso fue el ataque a la planta nuclear de Zaporiyia y qué busca Moscú con su toma

¿Cuál es la importancia de la central de Zaporiyia?

¿Existen amenazas de radiación tras el ataque?

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) —el organismo de control nuclear de la ONU— dijo en un comunicado que los edificios que rodean una de las seis unidades de energía de la planta quedaron dañados pero que esto "no afecta su seguridad".

Indicó que el incendio no afectó el equipo "esencial" de la planta y que no hubo un aumento en los niveles de radiación.

Agregó que la central nuclear continuaba siendo operada por su personal regular y que "no se ha producido ninguna emisión de material radiactivo".

Sin embargo, el director general de la AIEA, Rafael Mario Grossi, indicó que aún no se ha podido tener acceso a toda la planta y que "la situación sigue presentando desafíos" .

Los expertos afirman que atacar una planta nuclear no tiene precedentes y que la situación sigue siendo muy peligrosa.

¿Cuán peligroso fue el ataque a Zaporiyia?

"Obviamente, no es una buena idea si comienzas a disparar misiles masivos a los reactores", le dijo a The Guardian Tony Irwin, profesor asociado honorario de la Universidad Nacional de Australia y ex gerente del reactor OPAL, el único reactor nuclear de Australia.