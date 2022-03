Rusia y Ucrania: ambos países se acusan de no respetar un alto al fuego y se pospone la evacuación de Mariúpol

Una evacuación de dos ciudades ucranianas fue pospuesta este sábado después de que Ucrania denunciara que Rusia no respetó un alto al fuego, anunciado previamente para que los civiles pudieran escapar.

La evacuación estaba programada para comenzar a las 11:00 am hora local. Sin embargo, el concejo de Mariúpol publicó un mensaje en Telegram diciendo que en la región de Zaporiyia, donde debe terminar el corredor humanitario, todavía había combates.

"No hay alto al fuego en Mariúpol y no hay alto al fuego a lo largo de la ruta. Nuestros civiles están listos para escapar, pero no pueden escapar bajo los bombardeos".