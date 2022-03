Rusia y Ucrania: el contraataque de Occidente a Putin, el agitador del orden internacional

Cuando el presidente de Siria, Bashar al Asad, usó armas químicas contra su propio pueblo en 2013 y Obama no hizo valer su advertencia de que no cruzara esa línea roja, Putin vio una luz verde.

Nick Bryant es autor de When America Stopped Being Great: a history of the present ("Cuando Estados Unidos dejó de ser grandioso: una historia del presente"). Fue corresponsal en Nueva York de la BBC y ahora vive en Sídney, Australia.