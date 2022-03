Biden anuncia una prohibición a las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia a EE.UU. por la invasión de Putin a Ucrania

Biden se dirigió también a las compañías estadounidenses de petróleo y gas para alertarles que la guerra y sus impactos "no son excusa para ejercer aumentos de precios excesivos" y agregó que no lo tolerará."La agresión de Rusia nos está costando a todos. Y no es momento para especular o aumentar los precios. Quiero ser claro que no lo toleraremos", enfatizó.No obstante, reconoció también a las empresas que están "predicando con el ejemplo" al retirarse de Rusia."Este es un momento en el que tenemos que hacer nuestra parte", dijo.