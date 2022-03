Rusia y Ucrania: el calvario de los trabajadores atrapados en la planta nuclear de Chernóbil bajo vigilancia rusa

El familiar de uno de los trabajadores atrapados en la planta -a quien no nombramos por razones de seguridad- le dijo a la BBC que la parte rusa estaba dispuesta a dejarlos cambiar de turno, pero que no podían garantizar su seguridad en el viaje de regreso a casa, ni la de los trabajadores que viajan para ocupar su lugar.

Aunque ya no es una central eléctrica en funcionamiento, Chernóbil nunca se abandonó por completo y aún requiere una gestión constante. De hecho, después de que el reactor número cuatro explotara hace 36 años, sus otros reactores continuaron operando durante algunos años y se construyó una ciudad entera, Slavutych, para albergar a los trabajadores que fueron evacuados después del accidente.

Los trabajadores tienen algo de comida en el lugar pero como no saben cuánto tiempo estarán allí, se limitan a una comida al día, preparada por cocineros que también están atrapados. Testimonios indican que es una dieta muy básica, principalmente compuesta por pan y avena.

Las instalaciones no están preparadas para dormir en ellas, por lo que se han creado dormitorios temporales; algunos trabajadores duermen en camas y mesas plegables, y otros en el suelo.

"Tenemos que decirles que actualmente no tenemos forma segura de sacar a los trabajadores de allí".

¿Está en riesgo el sitio de Chernóbil?

"Puede que no sea una planta de energía en funcionamiento, pero aún requiere mucha atención para asegurarse de que todos los sistemas funcionen normalmente", agregó.

Sin embargo, los expertos nucleares sostienen que debido a que esta no es una planta de energía nuclear activa, el peligro para la salud pública es limitado.

"No es bueno que la gente no cambie de turno y que estén rodeados de soldados rusos a su alrededor, pero no veo un gran peligro", dice James Smith, profesor de ciencias ambientales en la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, quien ha estado estudiando Chernóbil durante años y ha visitado el sitio en numerosas ocasiones.