Rusia y Ucrania: Maduro confirma reunión con representantes de Estados Unidos en Venezuela

1 hora

Estados Unidos reconoce al líder de la oposición Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela, no obstante, Maduro recibió a la delegación visitante como mandatario en su despacho presidencial con las banderas de ambos países desplegadas .

Aunque no se divulgaron los detalles de las conversaciones que duraron dos horas, Maduro dejó entrever en su mensaje que el problema del alza de precios del petróleo en el contexto del conflicto en Ucrania y el veto a la producción rusa de crudo estuvo sobre la mesa.

Guaidó no hizo comentarios directos al respecto, pero emitió una declaración en la que dijo que brindará "mayor información sobre la reunión sostenida con dicha delegación, tras culminar labores de coordinación con el gobierno de los EE.UU. atendiendo razones de interés y seguridad nacional de nuestro aliado".

No obstante, el embajador de Guaidó ante EE.UU., Carlos Vecchio, publicó una serie de mensajes en Twitter criticando cualquier posible negociación energética con el gobierno de Maduro.

Por su parte, el senador demócrata Bob Menéndez, que también preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, declaró en un comunicado: "Nicolás Maduro es un cáncer en nuestro hemisferio y no deberíamos darle una nueva vida a su régimen de tortura y asesinato".

¿Por qué se acerca Washington a Caracas ahora?

De acuerdo a los expertos consultados por el diario The New York Times, que filtró la información sobre la reunión y su particular contexto el fin de semana, Washington estaría buscando alternativas al petroleo ruso.