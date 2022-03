Rusia y Ucrania | “No tenemos miedo de protestar porque estamos juntos”: cómo viven los ucranianos en las ciudades controladas por los rusos

Los teléfonos de línea ya no eran una opción, le dijo Federov a la BBC, cuando finalmente se conectó la aplicación Telegram. "No podemos usarlos", dijo. "Es demasiado fácil que los rusos nos escuchen".

"No estamos de ninguna manera cooperando con los rusos", dijo enfáticamente Federov. "No han tratado de ayudarnos, no pueden ayudarnos y no queremos su ayuda".