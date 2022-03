Herberts Cukurs: el nazi que vivió 20 años en Brasil y fue ejecutado en Uruguay por agentes del Mossad

"Cukurs no ingresó a Brasil por las vías de escape utilizadas por criminales nazis después de la guerra. Ingresó legalmente, beneficiándose de la política de inmigración racista que imperaba en nuestro país : era blanco, europeo y cristiano", explica el historiador Bruno Leal, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Brasilia (UnB) y autor del libro "El hombre de los hidropedales. Herbert Cukurs: La historia de un presunto criminal nazi en el Brasil de posguerra" (FGV Editora).

"La estancia de Cukurs en Brasil no tuvo nada que ver con la acción de redes secretas nazis, ni con una política de encubrimiento del gobierno brasileño", explica Leal.

De padre de familia a criminal de guerra

Con motivo de las denuncias de la Federación de Sociedades Israelitas de Río de Janeiro, Cukurs admitió que colaboró con la ocupación nazi, pero negó las acusaciones . Esto no sirvió de nada. El escándalo llegó pronto a las páginas de los periódicos.

"Famoso asesino", publicó el diario Folha do Rio, en la edición del 30 de junio de 1950.

"¡Mírame! ¿Parezco un verdugo?"

Con la repercusión desfavorable del caso, la ciudad de Río no renovó la licencia de los hidropedales, el Ministerio de Aeronáutica revocó su licencia de piloto y el Ministerio de Justicia no procedió con su pedido de naturalización.

Una multitud, con pancartas y gritando consignas, realizó una protesta en la Laguna Rodrigo de Freitas. Abordado por un equipo del periódico O Globo, Cukurs prefirió no dar una entrevista.

Cazadores de nazis

"El gobierno brasileño, aunque no expulsó a Cukurs, nunca le concedió la naturalización brasileña. Eso lo dejó vulnerable a la extradición", explica Leal.

" Los que no olvidarán "

"El miedo a la muerte le dio una fuerza increíble", escribió Meidad en "La ejecución del verdugo de Riga" (The Execution of the Riga Executioner, 2004), coescrito con el periodista israelí Gad Shimron. "Luchó como un animal salvaje y herido".