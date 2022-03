Rusia y Ucrania: los "niños" de la URSS que ahora escapan de los ataques rusos en territorio ucraniano

55 minutos

"Me voy y eso es todo"

¿Adónde iba exactamente? No sabe. ¿Alguien la conocería? No estaba al tanto de que alguien la conozca en Polonia. Pero dice que los voluntarios han sido amables. Le dieron un poco de comida.

"No sé nada. Me voy y eso es todo", afirma. "Espero que haya gente buena. Eso es todo. Creo que no me quedaré atrás".