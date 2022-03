Rusia y Ucrania | Los adolescentes que luchan en la guerra con solo tres días de entrenamiento

La mayoría de ellos eran adolescentes, no hace mucho graduados de la escuela. Me contaron que, después de tres días de entrenamiento básico, se irían al frente, o muy cerca de este.

Maksym Lutsyk, un estudiante de biololgía de 19 años, me dijo que no estaba desconcertado por el intento de convertirse en soldado con menos de una semana de preparación. Lo lograría, después de cinco años como joven explorador (scout), donde no sólo aprendió técnicas de supervivencia sino un poco de uso de armas.