Rusia y Ucrania: acusan a las fuerzas rusas de secuestrar a dos alcaldes en tres días

44 minutos

"Nueva realidad"

"No estamos cooperando con los rusos en nada", manifestó Fedorov a la BBC a principios de esta semana. "Ellos no han tratado de ayudarnos, ellos no pueden ayudarnos, y nosotros no queremos su ayuda".