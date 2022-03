Rusia y Ucrania: el limbo de las familias estadounidenses que adoptaron a niños ucranianos

34 minutos

"Legalmente no son mis hijos, pero se siente como si lo fueran. Y si hay algo que me ha enseñado esta guerra es que haré cualquier cosa legal, ética y moral que pueda para traer a esos chicos a casa por lo mucho que los amo", le cuenta Tracy a BBC Mundo.

Con el ingreso del ejército ruso a Ucrania el 24 de febrero, familias estadounidenses que esperan adoptar niños del país europeo ahora no saben cuánto tiempo tendrán que esperar para abrazar a sus hijos.

Tomando la decisión

"Nuestros amigos hicieron hosting primero y solo verlos en ese proceso me hizo pensar 'eso es muy interesante' (...) gran parte fue que nuestros amigos eran los directores de este programa de hosting para Ucrania y dijimos 'bueno, entonces empecemos'".

'Enamorándose' de sus hijos

"Un día que estaba enferma, me desperté con una nota en las cobijas que decía: 'Tracy yo esquiar' y los vi esquiando en una colina que tenemos fuera de la casa. Sabían que me podía preocupar y me escribieron una nota para decir 'vamos a estar afuera'."