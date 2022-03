Rusia y Ucrania: la nueva evidencia que revela los presuntos negocios corruptos del oligarca Roman Abramovich

56 minutos

Los abogados de Abramovich dicen que no hay evidencia en su contra de actividades criminales

Sus abogados dicen que no hay base para alegar que haya acumulado una riqueza muy sustancial a través de actividades criminales.

La BBC no puede verificar esa información, pero las confirmaciones con otras fuentes en Rusia han respaldado muchos de los detalles que figuran en el documento de cinco páginas.

Yuri Skuratov no conocía el documento secreto, pero confirmó de forma independiente muchos de los detalles sobre la venta de Sibneft.

Skuratov dijo en el programa: "Básicamente, fue un esquema fraudulento, en el que quienes participaron en la privatización formaron un grupo criminal que permitió a Abramovich y Berezovsky engañar al gobierno y no pagar el dinero que realmente valía esta empresa".

"Todo esto fue obviamente político, porque en mis investigaciones me acerqué mucho a la familia de Boris Yeltsin, incluso a través de esta investigación de la privatización de Sibneft", aseguró.

Vladimir Milov fue viceministro de energía de Rusia en el período previo a la venta de Slavneft. No hizo comentarios sobre la historia del secuestro , pero dijo que figuras políticas importantes ya habían decidido que la sociedad de Abramovich ganaría la subasta.

"Dije, 'mira, los chinos quieren entrar y quieren pagar un precio mucho más alto'. Y me dicen 'no importa, cállate, no es asunto tuyo. Ya está decidido. Slavneft va para Abramovich, el precio está acordado. Los chinos serán expulsados de alguna manera'".