“Tras 6 años de dolor preferí que me amputaran”: la inspiradora historia de la mujer que perdió una pierna y se convirtió en deportista olímpica

57 minutos

Shona Brwonlee sufrió una caída al final de su entrenamiento militar, pero no le dio mucha importancia.

"Fue un accidente simple", comenta sobre su caída desde un muelle de carga . No le dio mucha importancia. Su tobillo le dolía, pero asumió que tenía un esguince y se recuperaría pronto.

Pero c asi no pod í a caminar.

Los tratamientos tampoco funcionaron. "Me quedé en muletas con una pierna que no andaba".

Continuó en el ejército del aire, pero en ocasiones no podía actuar y marchar, uno de los componentes clave.

Seis años después, sin éxito alguno con los tratamientos, el equipo médico de Shona le comunicó que "no había nada más que se pudiera hacer".

Pero Shona sabía que no era tan cierto.

Shona sabía que no era enteramente un chiste y decidió que le amputaran la pierna.

"Por aquel entonces estaba un poco horrorizada y pensé que prefiería tener una pierna floja que estar sin pierna", pero cuando pasa el tiempo piensas "no sería tan malo".

Costó "un poco convencerles", hablando sobre las ventajas y desventajas, hablando de la posibilidad de que a lo mejor no funcionara y no se acostumbrara a una prótesis.

"Tras seis años en muletas parecía que no había decisión alguna que tomar, porque mi pierna no funcionaba", dice. "No tenía nada que perder".