Armas, sobornos y una deuda multimillonaria: el origen de los más de US$500 millones que Reino Unido pagó a Irán después de 43 años

16 minutos

Pero para entender toda esta historia hay que remontarse a comienzos del siglo XX, cuando Irán no era Irán, sino Persia.

El interés británico en Persia

Pero el bloqueo comercial no bastó para el imperio británico. Por ello, su servicio de inteligencia, el MI6, se alió con la CIA estadounidense y diseñaron un nuevo golpe de Estado que derrocó al primer ministro, Mohamed Mossadeq, y le devolvió el poder al sha.

El enlace del espía británico

"Fue un enorme negocio de armas. Valdría miles de millones hoy. Básicamente con ello mantuvo una fábrica completa en Leeds que empleaba a 10.000 personas. Reino Unido necesitaba este acuerdo de tanques porque básicamente cerraba la brecha con la siguiente generación de tanques del ejército británico, que esperaban que fabricara la planta en Leeds", dijo recientemente a la BBC Nicholas Gilby, autor del libro Deception in High Places: A History of Bribery in Britain's Arms Trade (en español, "Engaño por lo alto: una historia de soborno en el comercio de armas de Gran Bretaña").