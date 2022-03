Rusia y Ucrania: la feroz batalla dentro de la última línea de defensa de Járkiv

1 hora

Bombardeos constantes

Los hombres aquí pueden decirte la fecha y la hora precisas en que llegaron al frente, lo que implica que si no estuviste aquí los primeros tres días, no conociste el combate real. "¡Salta al cráter si hay más bombardeos!", dice Uri.

"Si pasan por aquí, entrarán en Járkiv"

"Esto es mucho peor", dice. "Durante los primeros tres días, no podíamos entender lo que estaba pasando. Estábamos perdidos y no podíamos creer lo que sucedía. Pero después de eso nos recuperamos y nos mantenemos firmes y mantendremos nuestras posiciones", agrega.

"Resistan"

Le pregunto si tiene un mensaje para Vladimir Putin. "No", responde con firmeza. "Me parece que este hombre ya ha perdido la cordura y no piensa con claridad. Porque un humano cuerdo no puede hacer algo así: bombardear a ancianos, niños, jardines de infantes, escuelas, hospitales. Él no entendería lo que digo".