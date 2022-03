Qué son las armas nucleares "tácticas" (y cuántas tiene Rusia)

9 minutos

Esto no significa una guerra nuclear total, pero sí un desarrollo dramático.

¿Qué son las armas nucleares tácticas?

¿Qué armas nucleares tácticas tiene Rusia?

"Es posible que crean que el uso de armas más pequeñas no cruza la línea roja que transforma el conflicto bélico en un conflicto nuclear. Podrían verlo como un uso de fuerzas convencionales", dice Patricia Lewis, jefa del programa de seguridad internacional en el grupo de expertos Chatham House.

¿Cuán poderosas son esas armas?

¿Cuál es la estrategia de Putin?

Los espías estadounidenses ven esto como una señal dedicada a Occidente para persuadirlo de que no intervenga en Ucrania, no como una señal de que está planeando una guerra nuclear.

¿Podría su uso ser contraproducente?

A algunos les preocupa que ya ha mostrado voluntad de hacer cosas que otros pensaron que no haría .

Williams dice que hay otra razón por la que Rusia podría no usar armas nucleares: China .

"Rusia depende en gran medida del apoyo chino, pero China tiene una doctrina respecto a las armas nucleares de "no ser el primero que las usa". Por lo que si Putin lo hiciera sería increíblemente difícil para China apoyarlo. Si las usa, probablemente perdería a China", añade la experta.

¿El uso de armas "tácticas" podría conducir a una guerra nuclear?

Nadie sabe exactamente adónde conduciría el uso de armas nucleares tácticas. Podría escalar y Putin no querría una guerra nuclear.

Hasta el momento, dicen que no han visto ningún cambio significativo.

Es posible que no quieran intensificar la situación aún más y arriesgarse a una guerra nuclear total , pero también pueden querer trazar una línea.

"Una vez que ha cruzado el umbral nuclear, no hay un punto de parada obvio", dice James Acton, un experto nuclear del think tank Carnegie Endowment for International Pace en Washington DC.