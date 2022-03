Rusia y Ucrania: qué armas entregará Estados Unidos a Ucrania y cuán decisivas serán en la guerra

Las imágenes, publicadas en Twitter por las Fuerzas Armadas de Ucrania, están acompañadas de un mensaje triunfalista: fueron el resultado de los "impactos de Javelin a los equipos militares (rusos)"El FGM-148 Javelin es un sistema antitanque portátil que se coloca sobre el hombro y dispara misile s con detectores de calor que persiguen objetivos a una distancia de hasta 4 km (2,5 millas). Se puede controlar con una unidad portátil no muy diferente de una consola de videojuegos y puede dirigir un proyectil de un metro de largo directo al costado o la parte superior de un tanque blindado.La sola presencia de armas fabricadas en Estados Unidos "causa pánico" entre las tropas rusas, afirma el ejército ucraniano, que está a punto de recibir 2.000 unidades más.

Los Javelin se encuentran entre los artículos que Estados Unidos se comprometió a enviar a Ucrania en el nuevo paquete de asistencia militar de US $800 millones anunciado el miércoles por el presidente Joe Biden.El paquete también incluye drones que pueden convertirse en bombas voladoras y armas antiaéreas capaces de disparar a helicópteros desde el aire.Queda por ver si la asistencia estadounidense permitirá a Ucrania derrotar a las más numerosas y mejor equipadas fuerzas de invasión rusas.

¿Qué enviará Estados Unidos a Ucrania?

La nueva partida estadounidense para Ucrania contiene una amplia gama de equipos militares, que van desde 25.000 kits de chalecos antibalas y cascos, hasta rifles y lanzagranadas, miles de unidades de otras armas antitanque y más de 20 millones de rondas de munición.Además de los Javelin, las armas más poderosas incluyen 800 sistemas antiaéreos Stinger, los mismos que años atrás derribaron aviones soviéticos en Afganistán .Estados Unidos también planea enviar 100 "sistemas aéreos tácticos no tripulados", pequeños drones que a menudo se lanzan con la mano y son tan pequeños que caben en una mochila .Los soldados pueden usarlos para explorar el campo de batalla o, en algunos casos, para atacar, creando bombas voladoras capaces de alcanzar los objetivos desde la distancia.El anuncio del miércoles de Biden eleva la cantidad total de ayuda militar estadounidense prometida para Ucrania a US$1.000 millones solo en la última semana, una cantidad elevada en comparación con los US$2.700 millones entregados entre 2014 y principios de 2022.Según John Herbst, ex embajador de EE.UU. en Kiev, se trata de un "avance significativo" que compensa las deficiencias previas. Biden y su equipo, opinó, "eran demasiado comedidos a la hora de brindar apoyo a Ucrania" y ahora "han respondido a esa presión".

Los expertos en asuntos militares creen probable que las armas antitanque suministradas por Estados Unidos tengan un gran impacto en Ucrania.Las fuerzas invasoras rusas "son principalmente fuerzas mecanizadas", es decir, convoyes blindados, por lo que "lo mejor que puedes hacer es acabar con ellos", afirmó el ex coronel del ejército estadounidense Christopher Mayer.Ucrania ha recibido diversos sistemas antitanque de varios países, lo que ayuda a aumentar la "letalidad" de sus fuerzas contra los vehículos rusos, explicó Mayer."Si les das toda una variedad de sistemas antitanque, tendrán mejores oportunidades de atravesar los diferentes sistemas de blindaje de los tanques", dijo.Aunque sus afirmaciones no se han podido verificar de forma independiente, autoridades ucranianas sostienen que las armas están dando buenos resultados. Aseguran que desde el 16 de marzo han destruido más de 400 tanques y otros 2.000 vehículos rusos.Las armas antitanque, sin embargo, no ayudan a combatir a la fuerza aérea rusa, que durante tres semanas ha atacado objetivos en todo el país.