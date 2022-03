Rusia y Ucrania: Putin se da un baño de masas en un estadio de Moscú y asegura que cumplirán con sus planes de invasión

17 minutos

Según funcionarios rusos, más de 200.000 personas se reunieron en el estadio , aunque esta información no pudo ser confirmada de manera independiente. La capacidad oficial del estadio es de 81.000 personas, pero afuera también había gente.

Frente a la multitud, el Presidente Putin alabó a las fuerzas armadas de su país, diciendo que habían demostrado la unidad rusa: "Cuando necesitan hacerlo, se protegen los unos a los otros de las balas usando sus cuerpos, como hermanos. No habíamos tenido tal unidad en mucho tiempo".

En el estadio

Por Will Vernon, para BBC News en Moscú

"Estaré un rato y luego me iré... Creo que la mayoría de la gente aquí no apoya la guerra. Yo no la apoyo", dijo.