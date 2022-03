Rusia y Ucrania: "Putin ha rediseñado el mundo, pero no de la manera que él quería"

18 minutos

Momentos cruciales en la historia de Europa

Quentin Sommerville, uno de los reporteros de guerra más experimentados de la BBC, caminó recientemente entre los escombros en Járkiv y dijo sobre el bombardeo ruso: "Si estas tácticas no le son familiares, entonces no ha estado prestando atención".

Así que no. Las democracias occidentales no han estado "prestando atención" a la naturaleza de la amenaza que se ha estado incubando en su frontera oriental.

La incompetencia militar de Rusia ha asombrado a muchos expertos en seguridad occidentales. Me trae ecos de una guerra más pequeña, más manejable, pero no obstante devastadora, en la antigua Y ugoslavia .

Yo me paré junto a una pareja de mediana edad en la cola en un banco de Moscú. Querían sacar su dinero en dólares o libras, cualquier cosa que no fuera rublos. La cola era larga y lenta y, cada pocos minutos, un empleado del banco cambiaba el tipo de cambio que se mostraba, a medida que el rublo se desplomaba aún más.

"Alrededor del 80% de lo que come mi familia en el año lo cultivo en este pedazo de tierra. El resto, como el café y el azúcar, lo cambio por trueque. No he usado ni visto efectivo en aproximadamente 18 meses", me dijo.