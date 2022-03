Rusia y Ucrania | "Miré al suelo y vi a mi pequeña nieta con la cabeza completamente destrozada": las desgarradoras historias que deja el bombardeo en Mariúpol

19 minutos

En su cama de hospital, el pequeño Artem mira al vacío. Agarra un pequeño tractor amarillo de juguete, pero no dice nada mientras enfermeras especializadas monitorean su estado.

Víctima de la guerra de Putin y aún no tiene tres años.

Cuerpos tirados por las calles

Los médicos aquí y los familiares sobrevivientes de los niños nos pidieron que contáramos sus historias, entre ellos el Dr. Yuri Borzenko, director del Hospital de Niños. No puede ocultar su desprecio por lo que ha hecho Rusia.

"Odio a Rusia", dice sin un atisbo de emoción en su rostro. "La niña que perdió la pierna (Masha) estaba tan traumatizada que no comió ni bebió por días. No podía lidiar mentalmente con lo que había sucedido. Tuvimos que alimentarla por vía intravenosa".

"Otro niño", dice el médico, "un niño de seis años, con metralla en el cráneo, describió, sin lágrimas ni emoción, cómo vio a su madre morir quemada en su automóvil después de que fuera impactado. Dos días después, dijo: 'papá, cómprame una nueva mamá, necesito que alguien me lleve a la escuela'".

"No me importaba si moriría en Mariúpol o tratando de escapar"

Yuri Borzenko, el médico al que le ha tocado hacerse cargo del hospital infantil, no oculta su deprecio hacia Rusia.

Su esposo, Andrii, me dijo que no había suministro de agua en la ciudad, ni electricidad, ni calefacción ni comunicaciones, por lo que no tuvieron más remedio que irse.