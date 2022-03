"Nos sentimos impotentes al estar tan lejos de nuestro país": los científicos de Ucrania varados en la Antártida

Tras casi un mes desde el inicio de la invasion rusa de Ucrania, el costo en vidas y sufrimiento no para de crecer.

¿Qué sintieron al enterarse de la invasión a Ucrania?

Alexander : La guerra es el mal, y el mal es Rusia, que atacó a mi país. Un país agresor que no sabe vivir como todo el mundo civilizado. En lugar de desarrollar y hacer avances en la esfera científica, este país invade y destruye la vida de los ciudadanos pacíficos de Ucrania.

Oksana : Estaba en mi oficina cuando un colega me dijo que se habían lanzado bombas sobre Ucrania. Fuimos a las redes sociales y estaban llenas de mensajes de amigos de diferentes ciudades sobre explosiones e incendios.

Fue un shock para mí, pero no una sorpresa. Después de que Rusia se anexara Crimea y desestabilizara otros territorios durante años, era solo cuestión de tiempo antes de que decidiera atacar Ucrania.

¿Qué se siente estar en un lugar tan lejano mientras su país está en guerra?

Alexander : Fue moralmente difícil, porque cuando estás aquí, y tus familiares, amigos y conocidos están bajo ataque, y estás lejos de ellos, simplemente no sabes cómo ayudarlos a distancia.

¿Qué información han recibido de sus familiares?

Alexander : Todos los días escribo a mis padres y familiares, y pregunto por mi hija. Tiene 4 años y dice que no entiende qué es la guerra. Al hablar con mis padres se escucha el rugido de los cohetes volando.

¿Cuáles son sus planes para el futuro?

Oksana: Todavía no tengo planes claros. Tal vez me vaya a casa de inmediato o continúe mis estudios en otro país por un tiempo. Por ahora el edificio en el que vivía sigue intacto, pero no habrá oportunidad de continuar mis investigaciones en un futuro próximo en Ucrania.