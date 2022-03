50 años de la visita de Nixon a China: la historia detrás de la "semana que cambió el mundo"

Visita histórica

"En su momento, esa visita fue muy importante por su simbolismo. Mostraba que dos países cuyas relaciones se habían congelado desde 1949 y que ya no tenían nada que ver uno con el otro se estaban acercando, lo que abría un montón de posibilidades", dice la historiadora Margaret MacMillan, autora del libro "Nixon and Mao: The Week That Changed The World", a BBC Mundo.