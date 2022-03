Guerre Ukraine - Russie : mesures de sécurité extrêmes pour protéger le président Poutine

Getty Images

Rien n'est improvisé dans la vie de Vladimir Poutine.

Chaque pas du président russe est étroitement surveillé par des centaines de gardes du corps qui l'accompagnent 24 heures sur 24.

Sa nourriture est préparée furtivement et tout ce qu'il boit doit être vérifié à l'avance par ses plus proches conseillers.

L'ancien officier du KGB - le service de sécurité soviétique - est bien conscient des menaces qui l'entourent, surtout en temps de guerre.

Poutine dirige l'invasion de l'Ukraine par son pays, ce qui pose des risques supplémentaires pour la sécurité.

Mais qui est réellement chargé de le protéger ? Et quelles sont les mesures prises pour assurer sa sécurité ? Voici ce que l'on sait.

Un équipement de sécurité complet

Parmi les nombreux services de sécurité qui opèrent actuellement en Russie, il en est un qui se consacre spécifiquement à la protection du président et de sa famille :le service de sécurité présidentiel russe.

Cette escouade fait partie du Service fédéral de protection (FSO) de la Russie, qui tire ses origines de l'ancien KGB et qui protège également d'autres hauts responsables russes, dont le Premier ministre Mikhail Mishustin.

C'est de là que viennent les hommes en noir avec des oreillettes qui suivent le président jour et nuit.

Selon Russia Beyond, un média appartenant au gouvernement russe, lorsque ces agents l'accompagnent dans ses activités à l'étranger, ils s'organisent en quatre cercles.

Le cercle le plus proche est composé de ses gardes du corps personnels.

Le deuxième cercle est composé de gardes qui passent inaperçus parmi le public. Le troisième cercle entoure le périmètre de la foule, empêchant les personnes suspectes d'entrer.

Et les quatrième et dernier sont des snipers sur les toits des bâtiments environnants.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Un sniper de l'OFS positionné sur l'un des murs du Kremlin, au centre de Moscou.

Ces agents l'accompagnent également lorsque Poutine se déplace d'un endroit à l'autre.

"Poutine n'aime pas les hélicoptères, il se déplace généralement avec un énorme cortège, avec des motards, beaucoup de grosses voitures noires, des camions, etc. Pour ce tronçon, vous bloquez tous les drones qui pourraient se trouver dans l'espace aérien et vous arrêtez le trafic", explique à BBC Mundo Mark Galeotti, expert en sécurité russe et directeur de Mayak Intelligence, un cabinet de conseil spécialisé dans les questions de sécurité russe.

Le service de sécurité présidentiel de la Russie est soutenu par la "Garde nationale russe", ou Rosgvardia, qui a été créée par Poutine lui-même il y a tout juste six ans et a été décrite par certains comme une sorte d'"armée personnelle" du président.

Elle est indépendante des forces armées russes et, bien que sa mission officielle soit de sécuriser les frontières, de combattre le terrorisme et de protéger l'ordre public, entre autres, dans la pratique, l'une de ses tâches les plus importantes est de protéger Poutine des menaces.

"Tout le monde sait qu'ils sont en grande partie les gardes du corps personnels de Poutine", déclare Stephen Hall, expert de la Russie à l'université de Bath, au Royaume-Uni, à BBC Mundo.

"Et le président est très bien protégé par eux et le reste des services de sécurité", ajoute-t-il.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Viktor Zolotov, un ancien garde du corps de Poutine, dirige la Garde nationale.

La Garde nationale est actuellement dirigée par Viktor Zolotov, un ancien garde du corps de Poutine. Il est un fidèle allié du président et, ces dernières années, il a augmenté le nombre de membres des forces de sécurité d'environ 400 000.

"C'est un chiffre énorme - les unités de sécurité pour les présidents comme les États-Unis sont loin d'atteindre ce nombre", déclare M. Hall.

Quelles mesures sont prises pour le protéger ?

S'il est difficile de connaître l'étendue des mesures visant à protéger Poutine, le Kremlin lui-même et les experts russes en matière de sécurité ont apporté quelques éclaircissements à ce sujet.

L'une des questions traitées avec le plus de prudence est celle de l'alimentation.

Selon Mark Galeotti, Poutine, craignant d'être empoisonné, a un goûteur personnel qui vérifie tout ce qu'il mange.

Fuente de la imagen, Getty Images

"Cela fait partie d'un style qui est plus proche d'un monarque médiéval que d'un président moderne", dit-il à BBC Mundo.

En outre, lorsqu'il se déplace hors de Russie, l'équipe du président s'occupe de tout ce qu'il consomme.

" Ils prennent toute la nourriture et la boisson qu'il va consommer. Ainsi, par exemple, s'il y a un toast officiel au champagne, il boit dans la bouteille que son équipe lui apporte, et non dans les autres", explique Galeotti.

Stephen Hall, quant à lui, affirme que ses gardes du corps personnels surveillent de près sa cuisson pour éviter tout risque.

Smartphones

Une autre mesure pour le protéger est le blocage des smartphones à l'intérieur du Kremlin.

Le président russe lui-même a confirmé qu'il n'utilisait pas ces appareils.

En 2020, dans une interview accordée à l'agence de presse étatique russe TASS, il l'a admis, notant que s'il voulait se connecter avec quelqu'un, il y avait une ligne officielle pour le faire.

Fuente de la imagen, Mikhail Svetlov Pie de foto, Ce fourgon d'Aurus Arsenal fait partie du cortège qui accompagne Poutine dans ses déplacements.

Ses conseillers l'ont également admis. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré à plusieurs reprises que M. Poutine n'utilisait pas de téléphone portable car "il n'a pas beaucoup de temps".

Mais l'une des raisons de la réticence de Poutine à utiliser cette technologie est qu'il se méfie profondément de l'internet.

Par le passé, il a en effet indiqué qu'Internet était un "projet de la CIA" - l'agence de renseignement américaine - et a appelé les Russes à ne pas faire de recherches sur Google car il pense que les Américains surveillent toutes les informations.

"Poutine n'utilise pratiquement pas internet, c'est bien connu, il n'aime pas les téléphones. Et bien, soyons honnêtes, du point de vue de la sécurité, Poutine a tout à fait raison. Les smartphones ne sont pas très sûrs", explique M. Galeotti.

Dans ce contexte, l'universitaire affirme que Poutine est informé par des dossiers papier qui lui sont remis par ses conseillers.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Le président russe n'utilise pas de smartphones.

"Il commence sa journée avec trois documents d'information sur la sécurité. L'un concerne ce qui se passe dans le monde, l'autre ce qui se passe en Russie et le troisième ce qui se passe au sein de l'élite", explique-t-il.

"Pour lui, c'est l'information la plus importante et celle qui va définir sa journée.

"Je me souviens avoir parlé à des diplomates et à des personnes du ministère des affaires étrangères qui m'ont dit qu'ils étaient frustrés parce que s'ils ont des informations qui entrent en conflit avec ses services de renseignement, Poutine aura tendance à supposer que ses espions ont raison et que les diplomates ont tort", ajoute-t-il.

Isolement et pandémie

Actuellement, l'accès à Vladimir Poutine est extrêmement limité.

Les rares dirigeants qui le rencontrent doivent le faire à plusieurs mètres de lui. On se souvient de la rencontre avec son homologue français, Emmanuel Macron, qui devait s'asseoir à l'autre bout d'une longue table.

Ces mesures sont en partie un héritage de la pandémie de coronavirus qui a fini par l'isoler encore davantage.

Fuente de la imagen, Getty Images

Selon le service russe de la BBC, les mesures mises en œuvre au cours de cette période comprennent : une quarantaine obligatoire de deux semaines pour toute personne souhaitant le voir ; un régime de suivi médical rigoureux, comprenant des tests PCR réguliers, pour toutes les personnes qui l'entourent ; et une réduction presque totale de sa présence aux événements publics.

Le 15 mars, le secrétaire de presse du gouvernement russe, Dmitri Peskov, a confirmé que toutes les mesures anti-covicid liées à la sécurité de M. Poutine restent intactes jusqu'à ce que les "experts" "le jugent approprié".

En Russie, sa santé personnelle est considérée comme une question de sécurité nationale.

Dans une interview accordée à l'émission Today de la BBC Radio 4, le général James Clapper - qui a supervisé la CIA, le FBI et la NSA et a été l'un des principaux conseillers du président Barack Obama - a confirmé que Poutine a été isolé.

"Poutine a été largement isolé, en particulier ces deux dernières années avec la pandémie, et ce qui aggrave la situation, c'est le fait qu'il a très peu de personnes qui ont vraiment accès à lui, ce qui rend très difficile la collecte de renseignements dans lesquels vous avez foi et confiance", a-t-il déclaré.

Galeotti est du même avis. "Poutine vit très isolé. Le cercle des personnes qui l'entourent s'est considérablement réduit", dit-il.

Fuente de la imagen, Getty Images

"Il ne se déplace plus dans le pays et son apparition lors d'événements publics est plutôt inhabituelle. Les agents de sécurité font partie des rares personnes avec lesquelles Poutine entretient une relation personnelle", note-t-il.

Selon Galeotti, cela explique en partie pourquoi nombre d'entre eux ont ensuite été nommés à des postes élevés (comme Viktor Zolotov dans la Garde nationale).

Certains analystes du renseignement affirment que les mesures de sécurité extrêmes entourant Poutine s'expliquent en partie par une véritable "paranoïa" russe.

D'autres disent que Poutine, avec son passé au KGB, sait mieux que quiconque combien il est important de protéger sa propre sécurité.