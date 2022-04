Los raperos gangsta que reflejan el lado marginal y duro de Suecia

Cuando la gente piensa en Suecia, es probable que piense en igualdad social y prosperidad , no en pobreza y delincuencia.

Es probable que piensen en los ritmos alegres y bailables de ABBA y no en los ritmos duros de Yasin.

Estas canciones exponen una realidad en la que muchos no quieren pensar, especialmente enSuecia, una nación que se enorgullece de brindar una alta calidad de viday de prestar atención a los derechos humanos y la libertad individual

Suecia hoy

En los primeros días del hip-hop sueco en la década de 1990, The Latin Kings describieron las desigualdades estructurales, la violencia y la segregación en barrios desfavorecidos de manera similar a la que lo hacen los raperos de hoy.

Si miramos las canciones de de Adressen by 23 el autor quiere que su madre sepa que no es culpa de ella que él se haya visto afectado por el ambiente criminal y esté estigmatizado por el vecindario de donde proviene:

No es una película, ey, es la vida real

Nacido para perder, ahora me doy cuenta

Nunca he sido alguien que huye , así que tengo que ser un jefe allí.

Juntos se utilizan para crear una narrativa que promueve la idea de que estos lugares son diferentes a gran parte de Suecia y que las personas que viven allí, incluidos estos raperos, no son como los suecos.

Entre la pertenencia y la no pertenencia

No todo el hip-hop está mal a los ojos de la mayoría de los suecos.

No puede separar su arte actual de sus actividades pasadas.

Yasin expresó esto en la portada de su último álbum, Del Två (Part Two).

Yasin sabe que no es reconocido como sueco, lo que hace que encontrar una pertenencia sea muy difícil e incluso que no valga la pena.

Más recientemente, en el programa de entrevistas Efter Fem (After Five), argumentó que las personas como él con antecedentes de inmigración no deberían tener que pedir permiso para ser parte de la historia sueca: lo son y lo han sido durante un tiempo.