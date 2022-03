Rusia y Ucrania: cuál es la influencia del neonazismo y la extrema derecha en ambos países

¿Existe una ideología de extrema derecha en Ucrania?

Una de las figuras más prominentes y controvertidas de este nacionalismo colaboracionista ucraniano fue Stepan Bandera, quien primero actuó para facilitar el dominio de la región por parte de los nazis y luego se volvió contra ellos cuando se dio cuenta de que su plan para la independencia de Ucrania no llegaría a buen término.

Los grupos de extrema derecha se movilizan contra la invasión rusa, pero juegan un papel pequeño en la política ucraniana y no hay vínculos comprobados entre ellos y el presidente Zelensky.

"Vimos esto no solo en Ucrania, sino también en la difamación rusa de los estados bálticos", dice.

¿Cómo está afectando la guerra a la extrema derecha en Ucrania?

El periodista ucraniano Lev Golinkin dice que la gente necesita reconciliar dos posiciones que pueden parecer contradictorias: que Ucrania tiene grupos de extrema derecha que son peligrosos, pero que estos grupos no pueden servir como excusa para que Putin invada Ucrania.

"Esto no le da a Rusia ninguna razón, ninguna justificación para invadir un centímetro del territorio ucraniano. Ambas son ciertas al mismo tiempo. Lo que debemos hacer en EE.UU. es condenar y luchar contra Rusia, asegurándonos de que no tienen extremistas que viajan y entrenan con neonazis ucranianos", le dijo Golinking al medio digital de noticias Democracy Now.