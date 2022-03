Rusia y Ucrania: la artista rusa de 76 años que desafía a Putin

Elena me cuenta que tras el ataque ruso a Ucrania estaba tan consternada que no comió durante tres días. Luego, llena de ira, salió a las calles a protestar.

La policía aún no le ha devuelto uno de sus carteles. Ella me describe cómo era: "Me habían dado unos tulipanes rojos, hermosas flores jóvenes. Pero muy rápido murieron y se marchitaron. Me recordaron a los jóvenes que caen en sus tumbas".