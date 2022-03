Corea del Norte: el brutal sistema de represión en las cárceles de Kim Jong-un

No le permitían moverse hasta por 12 horas al día.

" Me sentí a como un animal, no como human a ", dijo ella.

Se suponía que la prisión disuadiría a las personas de escapar de Corea del Norte; claramente no funcionó con Young-joo ni con sus compañeros de celda. La mayoría de ellos esperaba n ser sentenciados por intentar salir del país.

"El guardia me pidió que fuera a los barrotes de la celda y que pusiera las manos, luego me empezó a golpear las manos con un llavero hasta que se hincharon y se pusieron azules. No quería llorar por orgullo. Estos guardias consideran a quienes intentamos salir de Corea del Norte como traidores", indicó.