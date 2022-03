Rusia y Ucrania | "Cuando Putin amenazó con armas nucleares, mis padres me dijeron que me fuera lo más lejos posible": los ucranianos que huyen por México a EE.UU.

23 minutos

"Cuando Putin amenazó con usar armas nucleares, mis padres me dijeron: '¡Huye lo más lejos que puedas!".

Tenía amigos en el país y no exige visa de entrada a los ucranianos , solo una autorización que se puede solicitar online y que permite permanecer hasta 180 días en el territorio sin realizar actividades remuneradas.

Tras dos semanas de vivir en Monterrey, la ciudad industrial del norte mexicano, supo que Estados Unidos no estaba expulsando a los ucranianos que ingresaban por tierra sin visa y que les estaba permitiendo permanecer hasta un año en el país.

"No es un estatus migratorio", aclara Andrey Plaksin, un abogado estadounidense de origen ruso especializado en inmigración, visas y centrado en casos de familias. "Es un permiso temporal humanitario ".

La excepción no se aplica a los centroamericanos, venezolanos, haitianos y migrantes de otras nacionalidades que tratan de acceder a diario al país por la frontera sur, lo que organizaciones que trabajan con migrantes están denunciando como doble estándar.

Eran madres con niños, parejas, padres solos, familias enteras que huyeron tras la invasión o a quienes lo que el presidente Vladimir Putin llama "operación militar especial" los agarró en el extranjero y decidieron no regresar hasta que acabe.

De octubre de 2021 a febrero, la CBP interceptó a poco más de 1.300 ucranianos a lo largo de la frontera entre México y EE.UU., de acuerdo a los datos públicos de la agencia. Pero la información no está actualizada en su página web con los números de este mes.

"No suelen acudir a nosotros, no se registran en el Consulado y no tenemos cómo saber cuántos están llegando".