La rebelión religiosa que se esconde detrás de la guerra entre Rusia y Ucrania

Se trata de una rebelión religiosa que, según expertos, no tiene precedentes y que afecta directamente a la tan popular Iglesia o rtodoxa r usa, altamente influyente en Kiev.

Kirill, un aliado de Putin

El punto de quiebre se desató luego de que el patriarca de Moscú, Kirill, no condenara las acciones bélicas. Al contrario, bendijo a las tropas rusas y, hasta el momento, no ha solicitado un alto al fuego.

Rebelión interna

"Kirill parece ignorar por completo todas las muertes, la destrucción. No ha pronunciado ni una sola palabra en apoyo a las víctimas ucranianas", agrega el académico.

"Por lo general, en la liturgia, se menciona al jerarca más alto, se ora por él. Pero muchos dejaron de hacerlo. He visto videos en Internet donde los sacerdotes dicen: 'nos defraudó y ya no es nuestro patriarca, no podemos confiar en él'", comenta Thomas Bremer.