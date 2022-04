El polémico caso de Melissa Lucio, la primera latina que será ejecutada en Texas por la muerte de su hija de 2 años

1 hora

Una vida "en la pobreza extrema"

"Un accidente"

El juicio contra Melissa

Lo que salió mal

La desintegración de su familia

"Fue muy duro. No me podía concentrar. No he estado corriendo, no he estado entrenando, no he estado cumpliendo ninguno de los objetivos que tenía para este año. Y para volver a la escuela, voy a tener que ver cómo terminan las cosas con mi madre".