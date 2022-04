Las tropas rusas abandonan Chernóbil, según Ucrania

48 minutos

De acuerdo a la compañía nuclear estatal de Ucrania, Energoatom, el personal de la planta dijo que actualmente no hay "forasteros" en el sitio.

La compañía también confirmó los informes de que las tropas rusas habían cavado trincheras en la parte más contaminada de la zona de exclusión de Chernóbil, por lo que habrían recibido "dosis significativas" de radiación. Hay informes no confirmados de que algunos están siendo tratados en Bielorrusia.

La agencia de noticias Reuters citó a trabajadores de la planta que dijeron que algunos de los soldados no tenían idea de que estaban en una zona de radiación.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo en un comunicado que no podía confirmar los informes.

Volver a analizar qué pasó con el material peligroso

Si bien "Chernóbil" es una palabra que evoca apocalipsis, los expertos nucleares destacaron a lo largo de esta saga que no había riesgo de "otro Chernóbil".

No hay un reactor nuclear en funcionamiento en el sitio y como me dijo la profesora Claire Corkhill, de la Universidad de Sheffield, en el momento de la toma por las tropas rusas, incluso si se perforaran los edificios que contienen material contaminado, "no estaríamos hablando de columnas de humo radiactivo".