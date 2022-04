"Lo único que tengo claro es que las Malvinas no son inglesas": el presidente argentino Alberto Fernández habla en exclusiva con BBC Mundo sobre la guerra

1 hora

La democracia, "lo más valioso"

La guerra, señaló, "no contó con el consenso popular y el pueblo no fue consultado (…) En todo caso, lo que hizo fue promover la recuperación de las tierras que siempre fueron argentinas. La reacción militar de más después fue de Reino Unido".

Vía pacífica

No obstante, el presidente argentino se mostró inflexible a la hora de una teórica negociación, diciendo que, si la hubiera, el mayor sacrificio que estaría dispuesto a hacer es "sentarme a dialogar con los que usurpan mi tierra para ver si consigo que me la devuelvan".

El futuro

"Francamente no lo veo, porque la actitud del Reino Unido es una actitud no solamente de no hablar, sino de avanzar sobre las islas", acusó.

"Pero que no lo vea posible no quiere decir que desista del intento. Lo voy a seguir intentando las veces que pueda".

"Nuestro reclamo no viene por la cuestión económica. Nuestro reclamo viene porque la memoria de nuestros muertos no nos deja vivir en paz", señaló.

Los derechos de los isleños

"Ahora, yo entiendo: no son los usurpadores, son sus nietos tal vez. Bueno, son seres humanos, viven desde hace mucho tiempo ahí y deben ser respetados y deben ser respetados sus derechos, que no son los derechos de los usurpadores", matizó.

"No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur. Pero lo que tenemos es la razón".