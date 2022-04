Rusia y Ucrania: “Ni siquiera los socialistas rusos cometen el mismo error que los socialistas occidentales y se oponen a la invasión de Ucrania”

23 minutos

"Si el ejército y la resistencia ucraniana no tienen armas para defenderse, entonces Ucrania no existirá", dice Starodubtsev.

Lo que la izquierda occidental no puede entender es que su problema con la OTAN no tiene relación con la situación en esta región. Esto es absolutamente diferente.

La guerra y la agresión no se pueden detener con palabras. Si el ejército ucraniano y la resistencia ucraniana no tienen armas para defenderse, entonces Ucrania no existirá, el pueblo ucraniano no tendrá derecho a determinar su política, su economía, su cultura y su forma de vida.