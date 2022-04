Jamal Khashoggi: Turquía cierra el caso del asesinato del periodista disidente y lo deja en manos de Arabia Saudita

22 minutos

"Mi lucha por la justicia para Jamal no ha terminado. Los tribunales han decidido que pueden ignorar la verdad sobre su caso, pero no me detendré y no me quedaré callada al respecto. Todos sabemos quién es culpable del asesinato de Jamal y ahora es más importante que nunca que yo siga adelante", expresó la mujer en Twitter.