Jamal Khashoggi: Turquía cierra el caso del asesinato del periodista disidente y lo deja en manos de Arabia Saudita

1 hora

"Mi lucha por la justicia para Jamal no ha terminado. Los tribunales han decidido que pueden ignorar la verdad sobre su caso, pero no me detendré y no me quedaré callada al respecto. Todos sabemos quién es culpable del asesinato de Jamal y ahora es más importante que nunca que yo siga adelante", expresó la mujer en Twitter.